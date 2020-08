Im Ortsteil Campsut in Avers stand am Freitagabend ein Stall in Vollbrand. 53 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren sowie private Unternehmen mit Spezialgeräten waren vor Ort.

Laut Bündner Kantonspolizei gestalteten sich der Löscheinsatz infolge der Wasserknappheit vor Ort als schwierig. Es musste Wasser aus dem Averser Rhein gepumpt werden, wodurch der Brand jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Es wurden keine Personen oder Tiere verletzt. Der Sachschaden des komplett niedergebrannten Stalls beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Auch der Futtervorrat für den Winter verbrannte, wie es auf Anfrage bei der Polizei heisst.

Die Aversstrasse war während gut zwei Stunden für den Verkehr gesperrt. Es wurde eine Brandwache gestellt, die Brandursache wird nun untersucht.

