Steht die Neueröffnung bevor? Das «Waldhaus Flims» hat offenbar neue Besitzer

Das «Waldhaus Flims» war ein historischer Luxustempel im Tourismusgebiet. Doch dann kam der Niedergang, vor knapp einem Jahr musste es geschlossen werden. Fast allen der rund 120 Mitarbeitenden wurde Ende August 2023 gekündigt.

Jetzt scheint ein neuer Eigentümer gefunden. In einer Mail an die Gäste schreibt der aktuelle Hotelmanager: «Wie Sie vielleicht bereits wissen, haben wir den Betrieb per 1. Oktober 2023 eingestellt und nun einen Käufer für das Waldhaus Flims Wellness Resort gefunden», zitiert die «Südostschweiz» aus dem englischen Schreiben. Die Übergabe werde in den nächsten Wochen abgeschlossen sein.