Strasse und Bahnlinie zwischen Rhäzüns und Rothenbrunnen gesperrt

Gestein, Schlamm und Gehölz haben sich durch die starken Niederschläge rund 150 Meter über der Kantonsstrasse zwischen Rhäzüns und Rothenbrunnen gelöst. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden am Montag mit.

Da das Material am Hang noch in starker Bewegung sei, können die Sicherungsarbeiten noch nicht beginnen. Erst, wenn die Gefahrenstelle freigegeben werde, können diese vorgenommen werden. Die nächste Meldung erfolgt am Mittwoch, 13. März 2023 um 10 Uhr.