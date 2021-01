Morgens und abends einen Schnappschuss hochladen, in Likes auf Social Media schwimmen und lastwagenweise mit Werbegeschenken berühmter Designer (und solcher, die es werden wollen) eingedeckt werden: So stellen sich viele das Leben als Influencer vor. Nebst den permanenten Gratisreisen um die Welt, versteht sich.

Doch es gehört mehr dazu, schreiben die Veranstalter des Sunice Festivals in St.Moritz. «Strebt man eine Existenz als Influencer oder Content Creator an, ist heutzutage einiges an Talent gefragt: Kreativität, Foto- und Videoskills auf hohem Niveau und kluge Selbstvermarktung.»