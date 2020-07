Ein Bauer war am Mittwoch damit beschäftigt, auf eine Wiese bei Val Caparli Gülle auszutragen. Um 9.30 Uhr trat offenbar eine Störung am Güllefass auf. Der Bauer zog gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden die Handbremse und stieg aus um nachzuschauen. Plötzlich setzte sich das Fahrzeug auf der abfallenden Wiese nach vorne in Bewegung.

Nach knapp zehn Metern erreichte es ein Tobel, überschlug sich mehrmals und kam in einem Bach zum Stillstand. Aus dem beschädigten Druckfass flossen gut tausend Liter Gülle aus und gelangten in den Bach sowie in die Erde.

Die Feuerwehr Lumnezia, der Fischereiaufsehr sowie Spezialisten des Amts für Natur und Umwelt begaben sich vor Ort, um weitere Umweltschäden abzuwenden. Das Fahrzeug wurde beim Unfall total beschädigt.

