Temposünder ausserorts mit 127 km/h und annulliertem Ausweis erwischt

Am Sonntag ist in Casaccia ein zu schneller Fahrzeuglenker mit annulliertem Führerausweis angehalten worden. Am Donnerstag hielt die Kantonspolizei Graubünden denselben Lenker in fahrunfähigem Zustand in St.Moritz an.

Der 51-jährige Italiener fuhr am Sonntag auf der Malojastrasse H3 talwärts in Richtung Landesgrenze. Höhe der Abzweigung zum Kieswerk wurde er ausserorts mit einer Geschwindigkeit von netto 127 km/h vom Messgerät erfasst. Damit überschritt er die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 47 km/h. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass seine Fahrererlaubnis von italienischen Behörden im 2015 entzogen worden war. Weitere Widerhandlungen Detaillierte Abklärungen der Kantonspolizei Graubünden am Sonntag ergaben, dass der Mann sich zudem als Lenker einer Geschwindigkeitsüberschreitung in Casaccia innerorts um 39 km/h vom Dezember 2019 zu verantworten hat. Am Donnerstagmorgen hielt die Kantonspolizei Graubünden den unbelehrbaren Fahrzeuglenker in St. Moritz an. Dabei wurde er als fahrunfähig eingestuft. Aufgrund dessen musste er sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen lassen. (red./Kapo GR)