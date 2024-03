Gegen 10.50 Uhr fuhr ein 56-jähriger Lenker in Richtung Süden. Gleichzeitig fuhren ein 59-jähriger Autofahrer und seine 58-jährige Ehefrau in Richtung Norden. Im Tunnel Rofla kam es gemäss ersten Erkenntnissen zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Richtung Süden fahrende Fahrzeug kippte um und prallte in die Mauer der Tunnelnische, schreibt die Kantonspolizei Graubünden.