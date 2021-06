Der Mann war mit drei Kollegen auf Töfftour. In einer Linkskurve prallte der 23-Jährige rechtsseitig in eine Leitplanke. Dabei wurde er schwer verletzt und musste durch einen Autofahrer reanimiert werden. Der Töfffahrer wurde in kritischem Zustand mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden geflogen. Dort erlag er am Samstagabend seinen Verletzungen.

Die Kantonspolizei Graubünden klärt zusammen mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang.

(red.)