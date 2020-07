50 Stundenkilometer wären auf der Julierstrasse in Rona erlaubt – daran hielt sich ein 42-jähriger Töfffahrer aus Italien nicht. Er wurde am Sonntagvormittag in Fahrtrichtung Engadin mit 116 Kilometern pro Stunde geblitzt. Mit Abzug der Toleranzmarge (6 km/h) war er immer noch 60 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs.

Die Polizei machte den Italiener ausfindig und befragte ihn. Gemäss eigenen Aussagen wurde er vom Radar erfasst, als er mehrere Fahrzeuge überholte.

Als Raser gilt im Innerortsbereich, wer die Höchstgeschwindigkeit um netto 50 Stundenkilometer überschreitet.

(red.)