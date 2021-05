Töfffahrer nach Überholmanöver schwer verletzt

Der 35-jährige Töfflenker fuhr über die Deutsche Strasse in Richtung Trimmis. Kurz vor dem Ortsende in Chur wollte er einen vor ihm fahrenden Lastwagen überholen. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto einer 32-jährigen Lenkerin. Der Töfffahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Kantonsspital Graubünden überführt. Die Lenkerin des Personenwagens blieb unverletzt. Die Deutsche Strasse musste für circa eineinhalb Stunden gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden