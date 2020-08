Töfffahrer nach Unfall mittelschwer verletzt

Der 42-Jährige fuhr um 14.20 Uhr von Davos Frauenkirch auf der Landwasserstrasse bergwärts in Richtung Davos Wiesen. Bei Jenisberg kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, dort prallte er in die Front eines Sattelmotorfahrzeugs.

Beim Sturz wurde der Motorradfahrer mittelschwer verletzt. Bis die Ambulanz und die Rega vor Ort eintrafen, wurde der Mann von weiteren Personen betreut. Danach wurde er ins Spital geflogen.

Die Strasse musste zwei Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

Beim Unfall wurde das Motorrad auf die Normalspur zurückgeschleudert, dort konnte ein nachfolgender Töfffahrer nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls. Sein Motorrad wurde dabei beschädigt.

(red.)