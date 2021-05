Ein 51-jähriger Töfffahrer ist auf der St.Luzisteig in Fläsch mit seinem Töff in eine Mauer geprallt. Der Mann zog sich tödliche Verletzungen zu und starb noch am Unfallort.

Armeeangehörige bemerkten, dass neben dem Festungstor ein Töff sowie eine bewusstlose Person lagen. Das Ambulanzteam der Rettung Chur sowie ein Notfallarzt konnten nur noch den Tod des 51-Jährigen feststellen. Zum Unfall kam es in der Nacht auf Montag um kurz vor 00.30 Uhr. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden fuhr der Liechtensteiner von der St.Luzisteig talwärts in Richtung Balzers. Bei der Kaserne prallte er aus noch ungeklärten Gründen frontal in die Festungsmauer. Die Kantonspolizei Graubünden klärt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang ab. (red.)