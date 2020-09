Eine Patrouille der Bündner Kantonspolizei und Wildhüter fanden am Sonntagmorgen bei Cavaglia eine tote Kuh mit einem Steckschuss in der Flanke vor. «Zuvor hatte ein Wanderer das tote Tier gesichtet und dies gemeldet», sagt Anita Senti, Mediensprecherin der Kantonspolizei Graubünden.

Am Freitag hatte ein Jäger in der Ortschaft in Poschiavo mit seiner Jagdwaffe drei Kontrollschüsse abgegeben. Ob ein Zusammenhang zwischen den Kontrollschüssen und der toten Kuh besteht, wird nun untersucht.

(red.)