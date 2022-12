Tourismusförderung in der Valposchiavo wird unterstützt

Der Verein «Valposchiavo Turismo» erhält einen Kantonsbeitrag in der Höhe von insgesamt 490'000 Franken. Die Mittel stammen aus den Topf der Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP). Der Beitrag gehe je zur Hälfte zulasten des Bundes und des Kantons, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei vom Montag.

Mit dem Geld wird die «Strategie zur Stärkung der Beherbergungsstrukturen in der Destination Valposchiavo» unterstützt. Die Valposchiavo sei flächenmässig und in Bezug auf die Hotellogiernächte eine der kleinsten Destinationen in Graubünden. Der ländliche Tourismus dort verspüre in den letzten Jahren jedoch vermehrten Aufwind, heisst es in der Mitteilung.

Die Valposchiavo wurde im November 2021 als eine von weltweit 44 Destinationen mit dem Label «Best Tourism Villages» durch die World Tourism Organization ausgezeichnet.

(sda/mma)