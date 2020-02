In einer Bank in Chur ist es am Donnerstag um 9 Uhr zu einem Raubüberfall gekommen. Der Mann konnte mehrere zehntausend Franken erbeuten, wurde jedoch kurz darauf festgenommen.

Die Graubündner Kantonalbank am Postplatz wurde am Donnerstagmorgen um 9 Uhr überfallen. «Ein Mann hat die Schalterhalle betreten und zwei Schüsse, die nicht auf Personen gerichtet waren, abgegeben», sagt Mediensprecher Roman Rüegg auf Anfrage. «Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 55-jährigen Tschechen», sagt Rüegg. «Er erbeutete mehrere zehntausend Franken und konnte dank Hinweisen der Bevölkerung kurz darauf in der Reichsgasse festgenommen werden.» Beim Überfall wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei Graubünden und die Stadtpolizei Chur waren mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Mit der Abgabe von zwei, nicht auf Personen gerichtete Schüsse, erbeutete der Mann Bargeld von mehreren zehntausend Franken. Nach kurzer Flucht konnte der Räuber dank Hinweisen aus der Bevölkerung in der Reichsgasse angehalten und festgenommen werden.#RaubüberfallChur — Kantonspolizei GR (@KapoGR) February 13, 2020 (Kapo GR/red.)