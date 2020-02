Schreckensmoment für die Angestellten der Graubündner Kantonalbank am Postplatz in Chur. Die Bank wurde am Donnerstag um 9 Uhr überfallen. «Ein Mann betrat die Schalterhalle und gab zwei Schüsse, die nicht auf Personen gerichtet waren, ab», sagt Roman Rüegg, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, auf Anfrage.