Über 25 Verkehrsunfälle wegen winterlichen Strassenverhältnissen

Ein 45-jähriger Autolenker fuhr um 18.40 Uhr von Laax in Richtung Ilanz. In einer Linkskurve bei Larischs rutschte das Fahrzeug rechts von der Strasse und überschlug sich in der abfallenden Böschung mehrmals seitlich. Nach circa 30 Metern kam das Auto auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Mit der Auslösung von Fahrzeug-Sicherheitssystemen wurde ein automatischer Alarm an eine Servicestelle gesendet. Diese nahm Kontakt mit dem Autolenker auf und benachrichtigte die bereits durch eine Drittperson alarmierte Einsatzzentrale der Kantonspolizei Graubünden. Die drei Insassen, darunter ein Kleinkind, wurden zur medizinischen Kontrolle ins Spital nach Ilanz transportiert.