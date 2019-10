Die beiden Männer im Alter von 54 und 47 Jahren waren nach der Renovation eines Wohnhauses damit beschäftigt, das Gerüst zu demontieren, als zwei Gerüstelemente umkippten. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, befand sich der 54-Jährige zu diesem Zeitpunkt am oberen Ende des Gerüstelementes und stürzte mit diesem rund drei Meter zu Boden. Er erlitt Verletzungen am Kopf- und dem Brustkorb. Der 47-Jährige wurde von umkippenden Metallstützen am Oberarm getroffen und durch diese verletzt.

Die Rettung Chur versorgte die beiden Verletzten notfallmedizinisch. Die Ambulanz brachte sie schliesslich ins Spital nach Chur. Die Kantonspolizei Graubünden klärt nun die Unfallursache.

(red.)