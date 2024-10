Uni-Studie zeigt Gräben zwischen Erst- und Zweitwohnungsbesitzenden

Der Einsitz in Tourismusorganisationen ist eins von vier Fokusthemen, die die IG am Dienstag in Flims Waldhaus vorstellte. Nachdem die von der IG in Auftrag gegebene HSG-Studie aufzeigte, dass es zwischen Einheimischen und Zweitwohnungsbesitzenden vor allem am Dialog fehlt, erarbeitete die IG FLF einen Aktionsplan.

Darin ist weiter vorgesehen, Events für Zweitheimische und Austauschforen mit Erstwohnungsbesitzenden zu organisieren. Weiter fordert die IG eine Kundenkarte für Zweitheimische, die besonders in der Nebensaison lukrative Angebote schaffen könnte, um das lokale Gewerbe zu unterstützen.