Unter Motorkarren eingeklemmter 69-Jähriger ist tot

Ein 69-Jähriger erlag am Mittwoch seinen Verletzungen nach einem tragischen Arbeitsunfall in Rueras. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Freitag. Bei einem unglücklichen Manöver überschlug sich der Mann in einem mit Aushubmaterial beladenen landwirtschaftlichen Motorkarren. Dabei wurde er unter dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Obwohl der Mann aus seiner gefährlichen Situation befreit werden konnte, verstarb er am Mittwochmittag im Kantonsspital Graubünden.

(red.)