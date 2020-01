Stephanie Grisham, Sprecherin des Weissen Hauses, erklärte am Mittwoch die Teilnahme Trumps. Der US-Präsident soll am 21. und 22. Januar das WEF besuchen, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Mit Trump reisen Tochter Ivanka Trump und Schwiegersohn Jared Kushner, sowie Finanzminister Steven Mnuchin, Handelsminister Wilbur Ross, Arbeitsminister Eugene Scalia und Verkehrsministerin Elaine Chao. Das Weltwirtschaftsforum 2020 findet vom 21. bis 23. Januar in Davos statt.