Vermisster Mann 200 Meter neben Auto gefunden

Am Donnerstagnachmittag wurde der Kantonspolizei Graubünden gemeldet, dass ein in Illanz wohnhafter 66-Jähriger seit Mittwoch vermisst werde.

Die Polizei löste eine Suchaktion mit vier Personen der SAC-Sektion Piz Terri und der Alpinpolizei aus. Kurz nach 19 Uhr wurde ein Auto oberhalb der Obersaxenstrasse in Illanz entdeckt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 66-Jährige von Flond her über diese Strasse in Richtung Illanz gefahren. In einer Kurve kam das Auto von der Strasse ab und stürzte rund hundert Meter einen Abhang hinunter.

Der Mann wurde beim Unfall verletzt, konnte aber das Auto verlassen. Er versuchte offenbar, zu Fuss auf die Strasse zurück zu kommen. Nach rund zweihundert Metern blieb er liegen und starb.

