Der 69-Jährige war am Dienstag nicht bei seiner Arbeit erschienen, worauf die Kantonspolizei Graubünden darüber informiert wurde. Diese leitete noch am selben Tag eine Suchaktion nach dem Vermissten ein. Am Mittwochmorgen nach 10 Uhr wurde dann der Leichnam des 69-Jährigen an einem Fussweg zwischen Fanezmeder und Fanezfurgga auf einer Höhe von rund 2'300 Meter über Meer entdeckt.

Im Einsatz standen eine Rega-Helikoptercrew, Mitglieder der SAC Sektion Davos, Polizistinnen und Polizisten und Personensuchhunde, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes führten, werden derzeit von der Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.

(red.)