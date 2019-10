Ein Baggerführer war am Montag auf einer Baustelle in Pontresina mit Befestigungsarbeiten an einem Bachufer beschäftigt. Als er um 13.15 Uhr seinen Bagger drehen wollte, wurde ein 47-jähriger Arbeiter vom Heck der drehenden Kabine erfasst und aus einer Höhe von rund fünf Metern in das Bachbett hinunter geschleudert, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Der mittelschwer verletzte Mann wurde vor Ort erstversorgt und anschliessend von einer Rega-Winde geborgen und ins Spital Samedan geflogen. Die Polizei klärt den genauen Unfallhergang ab.

(red.)