Der 47-Jährige war am Dienstagmittag dabei, die Flügeltüren einer Mulde zu öffnen, als sich ein Stahlträger löste und ihm auf den Kopf knallte. Er blieb verletzt am Boden liegen, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Bevor das Ambulanzteam eintraf, leistete ein Arbeitskollege Erste Hilfe. Der Mann musste schliesslich mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Polizei klärt die Unfallursache ab.