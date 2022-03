Waldbrandgefahr: Militär muss mit Superpumas helfen

Das gilt in den Kantonen im FM1-Land

In Graubünden gilt in den Alpensüdtälern ein absolutes Feuerverbot im Freien. Im restlichen Kanton darf nur noch in offiziellen Feuerstellen Feuer gemacht werden.

Im Kanton St.Gallen warnen besonders die Gemeinden im Sarganserland vor Waldbränden. Es herrscht die Stufe 3 «erhebliche Waldbrandgefahr». Die Gemeinden haben deshalb ein Feuerverbot ausgesprochen.

Glarus hat am Mittwoch ebenfalls «erhebliche Waldbrandgefahr» beschlossen. Feuer dürfen nur noch in befestigten Feuerstellen gemacht und Zigaretten nicht in der Natur entsorgt werden.