Wegen Sekundenschlaf zwei Autos zu Schrott gefahren

Wegen eines Sekundenschlafs hat ein 71-jähriger Deutscher am Donnerstagnachmittag zwei Autos geschrottet. Der Autofahrer fuhr um 16.30 Uhr auf der A13 in Richtung Norden als er von der Müdigkeit überfallen wurde, teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Zwischen Nufenen und Medels fuhr der Deutsche wegen seines Sekundenschlafs über die Gegenfahrbahn und kollidiert seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Schweizer Fahrzeug. Die Fahrzeuge prallten folglich in die Leitplanke und kamen auf der Nordspur zum Stillstand. Der 71-jährige Deutsche sowie der 75-jährige Schweizer wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt, die beiden Autos erlitten einen Totalschaden. Die Kantonspolizei Graubünden musste den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeileiten.

(red.)