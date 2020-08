Arbeiten im Camper – eine ganz neue Erfahrung – zu Zeiten von Home-Office aber gar nicht so abwegig. Das findet Engadin St.Moritz Tourismus und bietet Unternehmen einen hellblauen Camper an, um darin Meetings, Workshops oder Sitzungen abzuhalten.

Der Office Caravan kann an verschiedenen Standorten gemietet werden. Acht Personen können in der Lounge Platz nehmen und der Caravan ist ausgerüstet mit allem, was es für Meetings braucht – allem voran einer Kaffeemaschine und es hat auch eine kleine Bibliothek.

Der Caravan ist zunächst an den Standorten Madulain und in Pontresina beim Hotel Saratz verfügbar, kann aber auch an einen Wunschstandort transportiert werden.