Wie gut kennst du den Kanton Graubünden? Der Kanton Graubünden wurde aus drei eigenständigen Bünden gegründet. Welcher gehört nicht dazu? Die höchstgelegene ganzjährig bewohnte Siedlung der Schweiz liegt in Graubünden. Welche ist es? Wann fand das erste World Economic Forum (damals European Management Forum) statt? Welcher ist der Hausberg von Chur? Welches Jubiläum feierte die Churer Rap-Gruppe Breitbild im Jahr 2019? Was gehört nicht in eine traditionelle Bündner Gerstensuppe? Eveline Widmer-Schlumpf war die letzte Bündnerin im Bundesrat. Welches ihrer Familienmitglieder war ebenfalls in Bundesbern? Wo liegt der tiefste Punkt im Kanton Graubünden? Welches ist kein rätoromanisches Idiom? Welche ist die kleinste Bündner Gemeinde? Was im Kanton Graubünden zählt zum UNESCO Welterbe? Zu welchem Getränkekonzern gehört die Biermarke Calanda? Wie viele Einwohner zählt die Bünder Hauptstadt Chur? Wie viel Mal wurde der HC Davos Schweizer Meister? Alles südlich von St.Gallen scheint dir wohl ein Rätsel zu sein. Das geht noch besser! Fetg bien, würden die Rätoromanen jetzt sagen. Bis zum ultimativen Graubünden-Profi fehlt nicht viel. Viva la Grischa! Bist du nun Gian oder Giachen? Du musst eine wahrhafte Bündner Berggeiss sein!

