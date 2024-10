Wintersaison 2024/25: So viel kosten die Ski-Tageskarten in der Ostschweiz

In Wildhaus steht der erste KI-Sessellift der Schweiz

«In zehn Jahren wird eine Tageskarte in Laax zwischen 200 und 300 Franken kosten.» Dieser Satz von Reto Gurtner, dem VR-Präsidenten der Weisse Arena Gruppe in einem Interview mit «RTR» lässt derzeit aufhorchen. Der Tourismusunternehmer geht davon aus, dass die Nachfrage auch bei exorbitanten Preisen von 200 oder 300 Franken genügend hoch sein wird.

Bis die Tickets zu derart hohen Preisen angeboten werden, wird es wohl noch etwas dauern. In Schweizer Skigebieten zahlt man meist etwa zwischen 70 und 100 Franken. Flims, Laax, Falera hatte in der vergangenen Saison den Spitzenwert mit 97 Franken als Durchschnittspreis für eine Tageskarte.

Aus gegebenem Anlass haben wir die aktuellen Preise in der Ostschweiz und Graubünden unter die Lupe genommen. Es zeigt sich: Wer sich bereits jetzt für einen Kauf eines Billetts für die bevorstehende Saison entscheidet, zahlt deutlich weniger. Noch bewegen sich die Preise in dem Bündner Skigebiet etwa zwischen 50 und 70 Franken. Doch diese können sich noch ändern: Es ist eine von vielen Destinationen, die dynamische Preise hat. Will heissen: Die Preise für eine Tageskarte sind je nach Datum und Wetter unterschiedlich.

In der Karte findest du eine Übersicht über die Preise für eine Erwachsenen-Tageskarte der Bergbahnen im FM1-Land. Die Preise wurden am 9. Oktober 2024 eingetragen.