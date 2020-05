Wohnmobil auf der A13 ausgebrannt

Ein 29-Jähriger ist gegen 20.45 Uhr mit seinem knapp 40 Jahre alten Wohnmobil von Thusis über die A13 in Richtung Süden gefahren. Bei der Einfahrt in die Rofla Galerie bemerkte er, dass aus dem Motorraum Rauch kam. Er hielt an und verliess das Fahrzeug mit seinem Hund.

Kurze Zeit später stand das Wohnmobil in Vollbrand. Die Strassenrettung der Feuerwehr Andeer konnte den Brand löschen, die A13 zwischen Avers und Sufers wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt.

(red.)