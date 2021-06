Am Samstagabend ist es in einem Mehrfamilienhaus in Chur zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Hausbewohner wurden evakuiert und in Sicherheit gebracht.

Ein Bewohner der Stadt Chur meldete am frühen Samstagabend einen Brand an der Calandastrasse. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Chur konnten den Wohnungsbrand rasch unter Kontrolle bringen und schnell löschen. Zuvor wurden sämtliche Hausbewohner zur Sicherheit evakuiert. Dank einem Grossaufgebot der Feuerwehr und den übrigen Einsatzkräften sowie Helfern, konnte Schlimmeres verhindert werden. Zur Sicherheit wurde eine Ambulanz aufgeboten. Personen wurden keine verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere hunderttausend Franken. Noch am gleichen Abend konnten alle Hausbewohner, ausser die der Brandwohnung, wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Staatsanwaltschaft zusammen mit der Brandermittlung der Kantonspolizei Graubünden hat sich dem Fall angenommen. (red.)