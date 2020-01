«Hundebesitzer in Chur aufgepasst. Im Fürstenwald hat es Wurststücke mit Rasierklingen drin», heisst es in einem Facebook-Post in der Gruppe «Du bisch vor Chur, wenn...». Über 270 Mal wurde der Beitrag bis Mittwochabend geteilt.

Ueli Caluori, Mediensprecher der Stadtpolizei Chur, bestätigt gegenüber FM1Today, dass die Polizei Kenntnis vom Social-Media-Post habe, sich deswegen jedoch niemand persönlich bei der Kantons- oder Stadtpolizei gemeldet habe.

«Wir gehen der Sache nach»

«Wir hatten in den letzten Jahren einige Male die Situation, dass auf Social Media solche Postings kursierten. Im vergangenen Jahr wurde ein alter Beitrag neu geteilt, weswegen wir da immer etwas vorsichtig sind. Wir gehen der Sache aber sicher nach und haben deshalb auch schon eine Patrouille in den Fürstenwald geschickt», sagt Caluori.