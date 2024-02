Zu viel Schnee: «Engadiner» nicht auf Originalstrecke

Allein in Maloja und auf dem Silsersee sind in den letzten fünf Tagen anderthalb Meter Neuschnee gefallen - und ein Ende ist nicht in Sicht. Das enorme Gewicht drückt die Eisplatte auf dem gefrorenen See tief in das darunterliegende Wasser. Durch Risse in der Eisplatte steigt Wasser nun von unten auf die Eisfläche hoch.