Bündner Behörden ziehen positive Zwischenbilanz von Massentests in Schulen

Kein Mathe-, kein Deutsch-, sondern ein Coronatest wird an den Bündner Schulen ab dem 8. März wöchentlich in den Klassen durchgeführt. Damit sollen Infektionsketten durchbrochen und Quarantänen für die ganze Klasse oder Schule vermieden werden. Der Start in die Schultestungen sei geglückt, heisst es auf Anfrage vom Kanton Graubünden.

«Tests sind freiwillig»

«Der Start verlief zufriedenstellend. In dieser und in der kommenden Woche werden 19'100 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen getestet.» Getestet wird vom Kindergarten bis ins Gymnasium. Die Teilnahme an diesen Tests ist für alle Personen und Schulträgerschaften freiwillig.