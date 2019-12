Der Pilot des 32-sitzigen Passagierflugzeugs war am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr auf dem Weg von Friedrichshafen nach Hamburg. Weil er beim Start eine Erschütterung am Fahrwerk wahrgenommen hatte, informierte er den Tower, wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Konstanzer Polizei mitteilen.

Das Bodenpersonal fand mehrere Reifenteile auf der Startbahn. Also entschied sich der Pilot aus Sicherheitsgründen für eine Rückkehr zum Startflughafen in Friedrichshafen.

Alle Feuerwehren und Rettungskräfte verständigt

Gemäss des Sicherheitskonzeptes löste die Flughafenfeuerwehr einen Grossalarm aus: Alle umliegenden Feuerwehren und Rettungskräfte wurden verständigt. «Insgesamt waren rund 280 Rettungskräfte im Einsatz», heisst es in der Mitteilung.

Ursache gefunden

Nach Erhalt der Landeerlaubnis brachte der Pilot seine mit 19 Passagieren und drei Crewmitgliedern besetzte Maschine sicher auf die Landebahn am Airport Bodensee. Bei der Besichtigung des Flugzeugs wurde festgestellt, dass sich am hinteren Fahrwerk die Lauffläche des Reifens gelöst hatte. Diese Gummiteile verursachten am Rumpf kleinere Schäden.

Grosser Schaden

Da das Flugzeug bis zur weiteren Sichtung nicht mehr flugfähig ist, konnten die Passagiere an dem Abend keinen Flug nach Hamburg mehr antreten. Der Sachschaden am Flugzeug wird auf etwa 100'000 Euro geschätzt.

(red.)