Grosseinsatz wegen Brand in Tiefgarage – 70 Wohnungen evakuiert

Die Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr eine automatische Brandmeldung an der Hirschenstrasse in Gossau erhalten. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte dichten Rauch aus und in der Tiefgarage der Mehrfamilienhaus-Überbauung angetroffen, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Die über der Tiefgarage stehenden Mehrfamilienhäuser konnten dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr rauchfrei gehalten werden.