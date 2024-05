Grosseinsatz wegen schädlichen Dämpfen – Messepark Dornbirn wieder offen

In einem Bekleidungsgeschäft des Einkaufszentrums Messepark in Dornbirn klagten am Freitagmittag mehrere Personen über Atembeschwerden. «In einem Geschäft sind Dämpfe ausgetreten. Daraufhin wurde es evakuiert und geschlossen», sagt Günther Meusburger von der Landespolizeidirektion auf Anfrage. Anschliessend sei sicherheitshalber der gesamte Messepark evakuiert worden.

Wie die Landespolizeidirektion bestätigt, wurden 25 Personen mit Reizsymptomen medizinisch versorgt und vier mussten ins Spital gebracht werden. Zum Zeitpunkt der Evakuierung befanden sich 3000 Personen im Gebäude, darunter Kunden und Mitarbeitende.

«Vor Ort untersuchen technische und chemische Sachverständige sowie die Feuerwehr die Ursache. Diese ist derzeit noch unbekannt.» Am Grosseinsatz sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung mit Notärzten, die Polizei sowie Landeschemiker und technische Sachverständige. Auch Mitarbeitende des Messeparks haben bei der Evakuierung geholfen.

Wie die Messeparkverwaltung gegenüber dem vorarlbergische Medium «Vol.at» am Freitagnachmittag bestätigt, ist der Messepark seit kurz nach 15 Uhr wieder für Kunden und Besucher geöffnet. Einzig das Bekleidungsgeschäft Peek & Cloppenburg bleibt aktuell noch geschlossen.

(red.)