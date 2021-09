Gymnastik und Kürbisse – das läuft an diesem Wochenende

Offene Handwerkateliers in der Ostschweiz Ostschweizer Ateliers öffnen ihre Türen vom 24. bis zum 26. September. An den Ateliertagen des Formforums lässt sich die Vielfalt von lokalem Handwerk und Design entdecken. Zuschauen, Mitmachen, Entdecken, Staunen und Einkaufen sind ausdrücklich erwünscht.

Das Möbelatelier Gebrüder Gadient in Leimbach öffnet seine Türen. © PD

Krämermarkt in Trogen Umgeben von imposanten Zellwegerpalästen auf dem frisch renovierten Landsgemeindeplatz gibt es dieses Jahr am Samstag, 25. September, wieder einen Krämermarkt in Trogen. Die Angebote sind möglichst lokal, nachhaltig und kreativ.

Originelle und nachhaltige Produkte werden am Krämermarkt in Trogen angeboten. © Pd

Kürbisfest in Lommis Das Kürbisfest am Samstag und Sonntag, 25. und 26. September, hat viel zu bieten: Nebst dem Bauernmarkt am Samstagmorgen und «Pumpkinbar» am Abend auch einen Bauernzmorge am Sonntag und natürlich Kürbisse.

Farbenfroh und schmackhaft – Grund genug für ein Kürbisfest. © Keystone (Archiv)

Kurzfilmnacht in St.Gallen Die Kurzfilmnacht macht auf ihrer Tour durch die Schweiz am Freitag, 24. September, und Samstag, 25. September, Halt im Kinok St.Gallen. In über dreieinhalb Stunden Filmgenuss präsentiert die Kurzfilmnacht, neben aktuellen Kurzfilmen aus der ganzen Welt, zur Eröffnung das Programm «Made in St.Gallen».

Auftritt einer Schnecke am Kurzfilmfestival. © PD

Kunz im Casino Herisau Nach seinem gefeierten Auftritt am Summerdays Festival in Arbon gibt der Luzerner Durchstarter Kunz am Samstag, 25. September, im Casino Herisau ein Konzert. Mit seiner Single «Möuchstross» ebnete Kunz bereits den Weg dahin, wo es am schönsten ist – direkt zu den Sternen.

Wieder unterwegs auf den Schweizer Bühnen: Marco Kunz. © Keystone

Schweizer Meisterschaft Gymnastik in Bad Ragaz Die Gymnastik Vilters organisiert am Samstag, 25. September, das Finale der Schweizer Meisterschaften Gymnastik in Bad Ragaz. Der 3-G-Anlass wird mit Festwirtschaft in der Sporthalle Badrieb in Bad Ragaz durchgeführt.

Es geht um den Schweizermeistertitel in Bad Ragaz. © PD

Ehe für alle und 99-Prozent-Initiative: Es ist Abstimmungssonntag Brieflich abstimmen ist nicht mehr möglich, falls also eure Abstimmungsunterlagen noch bei euch zu Hause liegen, müsst ihr an die Urne. Diese schliessen überall um 12 Uhr, die Resultate erhaltet ihr ab dann laufend auf FM1Today.

Die Abstimmungsurne auf der Strahlegg in Fideris – am Sonntag, 25. September, wird über diverse Vorlagen abgestimmt. © Keystone (Archiv)