Kaum aus dem Auto ausgestiegen, liefert die Liechtensteinerin Anna eine heisse Show. Mit zwei Fackeln streicht sie sich zuerst über die Arme, danach leckt sie an der Flamme. «Ich hoffe, dass mein Herz bald für dich brennen wird», sagt die hitzeresistente Dame zu Bachelor Patric Hazir.

Bei Selina beisst der Bachelor sofort an. Wortwörtlich. Unter ihrem langen Kleid hat die Coiffeuse ein schwarzes Strumpfband versteckt. Dieses soll Haziri ihr mit den Zähnen ausziehen – was er auch brav tut. Ob sie mit dieser Aktion gut beim Bachelor ankommt, gibt es am Montag um 20.15 Uhr auf 3+ zu sehen. Die ganze Folge gibt es nach der Ausstrahlung auch hier.