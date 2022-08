Hast du gewusst, dass Zucchetti giftig sein können?

In Ausnahmefällen kann eine hohe Dosis Cucurbitacin gar zum Tod führen. So gab es zum Beispiel 2015 in Deutschland einen Fall, in dem ein 79-jähriger Mann nach dem Verzehr einer grossen Menge Zucchini verstorben ist. Für junge und gesunde Menschen ist die Einnahme von Cucurbitacin zwar äusserst unangenehm, den Tod muss man aber nicht gleich fürchten: «Junge und gesunde Menschen können auch heftige Symptome entwickeln, diese sind aber nicht lebensbedrohlich», sagt Degrandi.

Giftstoff als Schutz vor Fressfeinden

Doch warum entwickeln Zucchetti überhaupt einen derart giftigen Stoff? Laut Experte Folkert Siemens vom deutschen Gartenmagazin «Mein schöner Garten» handelt es sich bei Cucurbitacin um einen pflanzeneigenen Schutzstoff gegen Fressfeinde. Auch die mit der Zucchetti verwandten Kürbisse, Gurken und Melonen entwickeln deshalb das Gift. Besonders viel davon produzieren Zierkürbisse – diese sollten deshalb getreu ihres Namens keinesfalls gegessen, sondern einzig zur Dekoration eingesetzt werden.

Permanent Angst vor einer schweren Vergiftung muss man beim Konsum der genannten Gemüsesorten aber nicht haben. Denn: Beim im Laden erhältlichen Gemüse wurden die Giftstoffe längst herausgezüchtet.

Vorsicht vor Kürbissen – und grosser Hitze

Problematisch kann allerdings der Konsum von selbst gezüchteten Exemplaren im eigenen Garten sein. Dort können insbesondere Zucchetti erneut Cucurbitacin entwickeln. Dies einerseits durch die Nähe zu Kürbissen. Dann besteht nämlich die Möglichkeit, dass sich die Gewächse kreuzen, dadurch mutieren und die Gift-Produktion erneut angeregt wird.

Andererseits kann auch grosse Hitze zur Giftbildung beitragen. Dann gerät die Pflanze unter Stress und entwickelt als Reaktion das Gift. Gerade im Hitzesommer 2022 ist es also sinnvoll, das im Hinterkopf zu behalten. Weil der Bitterstoffgehalt mit zunehmender Reife zunimmt, ist es zudem angezeigt, Zucchetti nicht zu lange an der Sonne schmoren zu lassen, sondern sie relativ früh zu ernten.

Selbstgezüchtete Zucchetti auf Bitterkeit überprüfen

Laut Colette Degrandi ist die Entwicklung von Cucurbitacin auch bei selbst gezüchteten Zucchetti mehr Ausnahme als Regel – insbesondere, wenn man auf die beiden genannten Punkte acht gibt. Dennoch schadet es nicht, vor dem Zubereiten zu überprüfen, ob die Zucchetti essbar ist oder nicht. Denn obwohl sich giftige und ungiftige Zucchetti äusserlich nicht unterscheiden, kann man mittels vorsichtigen Geschmackstests rasch herausfinden, ob sich die Zubereitung noch lohnt – oder das Gemüse direkt auf dem Kompost landen sollte. Bereits beim Probieren eines winzigen Stückchens erkennt man die für Cucurbitacin typische ausgeprägte Bitterkeit.