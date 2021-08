Heftige Kollision mit Auto: 19-Jähriger Velofahrer schwer verletzt

Der Velofahrer war kurz nach 22 Uhr in Lanzenneunforn auf der Liebenfelserstrasse in Richtung Verzweigung mit der Hauptstrasse unterwegs. Als er die Hauptstrasse überqueren wollte, stiess er mit einem vortrittsberechtigten Auto eines 44-Jährigen zusammen und wurde dabei schwer verletzt, so die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 19-Jährige mit der Rega ins Spital geflogen.

Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der Unfallbereich wurde abgesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet.

(red.)