Heftiges Gewitter zieht über die Ostschweiz – Bundesfeier in Rorschach abgesagt

Schwarze Wolken, Blitze und Hagelkörner: Am Mittwochabend zog ein heftiges Gewitter von Westen her über die Ostschweiz. Am Bahnhof St.Gallen war gegen 18 Uhr eine regelrechte Weltuntergangsstimmung und aus den Strassenschächten in der Stadt schoss zeitweise Wasser, das nicht mehr abfliessen konnte. Im Raum St.Gallen wurden 50 Millimeter in einer Stunde gemessen, davon 22 innert zehn Minuten.

Unwetter macht Events einen Strich durch die Rechnung

Durch das Gewitter musste die Bundesfeier in Rorschach kurz nach 18 Uhr evakuiert werden. An dem Anlass am See wäre eigentlich eine Festrede mit Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider geplant gewesen. Die Veranstalter entschieden sich mit der Gemeinde dazu, den Anlass abzubrechen. Die Rede von Baume-Schneider in Rorschach entfällt entsprechend. Sie wird am Donnerstag in Saint-Pierre-de-Clages VS sprechen. In Rorschach hatte sich die Innenministerin zuvor an einem informellen Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern mehrerer Gemeinden getroffen, wie ein Sprecher ihres Departements der Nachrichtenagentur Keyston-SDA erklärt.