Flora Growth zahlt der Steinacher Firma 20 Millionen Franken. Gemäss Medienmitteilung will Flora Growth zwei Millionen Franken in die Expansion der Marke «Heimat» investieren. Gründer und CEO Roger Koch bleibt Geschäftsleiter.

Die Hanfzigarette sorgte schweizweit für Schlagzeilen, zuletzt, weil die Firma finanziell in Bedrängnis geraten war. Nun wird die Firma verkauft. Der kanadische Hanfproduzent Flora Growth hat die Übernahme von Koch & Gesell kommuniziert, wie Leader digital berichtet. Flora Growth besitzt eine der grössten Outdoor-Hanfanlagen und produziert damit den Rohstoff für seine Kosmetik-, Textil- und Nahrungsmittelprodukte.

Kurze, aber bewegte Firmengeschichte

Eigentlich eine Erfolgsgeschichte: Sind doch seine Produkte an über 2500 Verkaufsstellen erhältlich und auch über einen Online-Shop in der Schweiz, in Luxemburg und Belgien.

Letzten Herbst konnte die Firma gerade noch knapp einen Konkurs abwenden. Der Richter hatte den Nachlassvertrag genehmigt und die Firma ist seither offenbar auf Kurs. So sei in den letzten zwölf Monaten mit den «Heimat»-Produkten ein Umsatz von sieben Millionen Franken erzielt worden, berichtet startupticker.ch.

