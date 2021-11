«Das Brandgeschehen dürfte in Zusammenhang mit einem im Kinderzimmer befindlichen und in Betrieb stehenden Heizgerät (Heizstrahler) in Verbindung stehen», schreibt die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Beim Brand am Dienstag starb ein Kind. Wie alt dieses ist, gibt die Polizei nicht bekannt.



Weitere Abklärungen dazu seien derzeit noch im Gange. Die Obduktion des Kindes habe – vorab der noch ausstehenden toxikologischen Untersuchungen – ergeben, dass als Todesursache Rauchgas-Inhalation festgestellt wurde.

Die 29-jährige Frau und der 33-jährige Mann, die beim Brand verletzt wurden, befinden sich in Spezialkliniken und werden intensivmedizinisch behandelt.

