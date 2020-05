Der Fall begann am Dienstag, 10. Dezember. Damals wurde am Bahnhof Näfels ein 28-jähriger Italiener von der Kantonspolizei Glarus kontrolliert und verhaftet, weil er rund 25 Gramm Heroin auf sich trug. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung in seiner Unterkunft in Glarus Nord wurden über 270 Gramm Heroin, 4,6 Kilogramm Streckmittel und 7300 Franken Bargeld sichergestellt. Das Heroin hat laut Mitteilung der Glarner Polizei einen Marktwert von über 50'000 Franken.

Im Zusammenhang mit dem Verfahren wurde eine weitere Person, ein 40-jähriger Italiener, in Untersuchungshaft genommen. Er wurde zwischenzeitlich wieder entlassen.

Nun stehen die Ermittlungen kurz vor Abschluss. Die beteiligten Personen werden zuhanden der Staatsanwaltschaft Glarus wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.