Skier werden besonders oft in Davos gestohlen

Eine Käserösti im Bauch und die ersten Kaffis am Pistenrand intus, nun geht es weiter auf die Piste. Oder doch nicht: Die Skier vor der Berghütte sind weg. Skidiebstahl ist weit verbreitet. Am häufigsten werden Skier in Davos geklaut, zeigt eine Auswertung des Versicherungskonzerns Axa Schweiz.

Massnahmen gegen Diebstahl

Fakt ist auch: Skier und Snowboards werden in der Schweiz immer häufiger gestohlen. Der Online-Vergleichsdienst Comparis hat deshalb mehrere Tipps aufgelistet, wie man den Diebstahl von Wintersportgeräten verhindern kann:

Ausrüstung möglichst im Auge behalten

Ski oder Snowboard nicht unbeaufsichtigt auf oder beim Fahrzeug lassen

Skier separat voneinander an den Skiständer stellen

Ein mobiles Schloss anbringen

Abschliessbare Ski- und Snowboardständer verwenden oder Sportgeräte in abgeschlossenen oder beaufsichtigten Räumen deponieren

Es muss sich nicht immer um einen Diebstahl handeln, auch Verwechslungen kommen vor: Mit auffälligen Aufklebern, Aufschriften oder Bändchen an den Skiern kann man das Risiko einer Verwechslung verkleinern.



Wer zahlt beim Skidiebstahl?

Damit die Versicherung einen Diebstahl zahlt, muss der so sogenannte «einfache Diebstahl auswärts» miteingeschlossen sein. Der Versicherte zahlt dabei einen Selbstbehalt und der Schaden ist bis zu einem Maximalbetrag gedeckt. Oft werden die Skier und Snowboards zum Neuwert versichert. Wichtig ist: Der Diebstahl muss unverzüglich der Polizei gemeldet werden.

Bei der Zusatzversicherung «einfacher Diebstahl auswärts» sind nicht nur Wintersportgeräte gedeckt, sondern auch andere Geräte wie Velos, Laptops oder Kameras. Eine explizite Skiversicherung, deckt zwar nicht nur einen Diebstahl sondern auch einen Skibruch. Sie lohnt sich gemäss Comparis aber nicht, wenn man einen Zusatz zur Hausratsversicherung hat.