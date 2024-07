Hier gibt es 1.-August-Brunches und Bundesfeiern in der Ostschweiz

Am 1. August (und mancherorts bereits am Tag zuvor) stehen zahlreiche Feierlichkeiten im FM1-Land an. Ob Brunch auf dem Bauernhof oder die klassische Bundesfeier mit Festreden, Feuerwerk und 1.-August-Funken: Der Bundesfeiertag hält für jeden Geschmack etwas bereit.

Mancherorts kann man es wohl kaum erwarten, den Schweizer Nationalfeiertag zu zelebrieren. In Arbon, Rorschach, Kirchberg, Gossau, Oberuzwil, Kesswil, Aadorf und St.Margrethen finden die Bundesfeiern bereits am 31. Juli gefeiert. Speicher startet auch bereits am letzten Julitag mit der Party, die eigentliche Feier findet jedoch erst am 1. August statt.

In Chur, Rapperswil-Jona, Wil, Krumenau, Romanshorn, Rheineck, Appenzell, Wattwil, Weinfelden, Kreuzlingen, Bischofszell, Ebnat-Kappel, Amden/Weesen, Frauenfeld und Oberbüren steigen die Feiern zur Gründung der Schweiz allesamt am 1. August.

Bezüglich Festrednerinnen und -rednern ist die Spannweite gross. Während mancherorts die Gemeindepräsidentin- beziehungsweise der Gemeindepräsident selbst das Zepter in die Hand nehmen, haben andere Gemeinden ein etwas grösseres Geschütz aufgefahren. In Rorschach hält beispielsweise Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider die 1.-August-Rede, in Kesswil ist Bundesrat Alber Rösti zu Gast. In Appenzell spricht Nationalrat Gregor Rutz und in Ebnat-Kappel Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher zu den Gästen. Ständerätin Ester Friedli gibt sich gleich zweimal die Ehre und tritt in Krummenau sowie in Rheineck auf.