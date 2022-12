FM1-Silvesterparty im Seeparksaal Arbon Als ersten Tipp empfehlen wir selbstverständlich die grösste Silvesterparty der Ostschweiz von Radio FM1. Sie findet im Seeparksaal in Arbon statt – ein unvergesslicher Jahreswechsel ist dort garantiert. Die Feier hat so einiges zu bieten: Grosse Light- und Soundanlagen, ein Food Corner und mehrere Bars auf über 1000 Quadratmetern. Das grösste Highlight ist das Usta Soundsystem hosted by Rapper Sido höchstpersönlich und DJ Desue.

Silvester-Rave an einem unbekannten Ort Magst du es etwas geheimnisvoll und mit harten Techno? Dann bist du an der Neujahrs-Veranstaltung vom Klub Ostklang genau richtig. Der «Hidden New Year Rave» soll gemäss Veranstaltern an einem einmaligen Ort mit einer top Soundqualität stattfinden. Und das bis in den Morgen des ersten Tages vom 2023, denn es gilt Open End.

Moststube St.Gallen goes Techno Rund um die Olma-Hallen werden in der Nacht auf 2023 ebenfalls Bässe und elektronische Musik zu hören sein. In der Moststube in St.Gallen findet eine Techno-Party statt, die von dem Label «Schwarzmatt» organisiert wird. «Das ganze Line-up liest sich wie eine Samichlaus-Wunschliste», schreiben die Veranstalter und wird bis in die frühen Morgenstunden dauern. Tickets dafür sind nur noch an der Abendkasse verfügbar. Rock'n Roll in Balterswil Livemusik gibt es im Heaven in Balterswil vom Pianisten Eric Lee. Die Musik des Zürcher Künstlers lässt sich wohl am ehesten zwischen Rock'n Roll und Boogie einordnen. Wer also laut und mit einer musikalisch abwechslungsreichen Show ins neue Jahr starten möchte, wird dort auf seine Kosten kommen. 90's Party im Gare de Lion in Wil Eine geballte Ladung 90er-Hits stehen im Gare de Lion in Wil auf dem Programm. Dort kannst du zu den Spice Girls, Michael Jackson oder den Backstreet Boys ins 2023 starten. Die Veranstalter versprechen passende Deko und weitere Specials.

Abendessen und Party im Presswerk in Arbon Wer vor dem Festen in einer gemütlichen Runde Abendessen möchte, ist im Presswerk in Arbon an der richtigen Adresse. Wenn du dort ein Silvestermenü geniesst, profitierst du anschliessend von einem gratis Eintritt für die Silvester-Party in der Eventhalle direkt neben dem Restaurant. Mit der Musik von DJ Piccolo kannst du die ganze Nacht feiern und das Abendessen wegtanzen. Ü40-Party im Schosshof in Münchwilen Für alle über 40-Jährigen, die unter sich feiern möchten, steigt im Schlosshof in Münchwilen eine Silvesterparty. DJ The Barber wird mit seiner Musik für Stimmung sorgen – und um Mitternacht gibt es ein gratis Cüpli, um mit deinen Freunden auf den Jahreswechsel anzustossen. Mischung aus Elektro und Partyhits im Kugl in St.Gallen Unter dem Motto «Light up the next year» wird im Kugl beim Güterbahnhof in St.Gallen direkt auf zwei Floors ins neue Jahr getanzt. Wie vom Kugl gewohnt, sollen auch an Silvester elektronische Klänge aus den Boxen dröhnen. Auf dem zweiten Floor erwarten dich gleichzeitig Partyhits und eine Jukebox, wo du deinen Lieblingssong wünschen kannst. Wer mag, kann dazwischen eine Pizza geniessen.