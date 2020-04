Erstes Date am Grenzzaun: "Es ist wie im Krieg"

Wer bereits geheiratet hat oder eine Hochzeit plant, der weiss: Es handelt sich um eine hoch emotionale Angelegenheit. Das stundenlange Erarbeiten der Gästeliste, das Abklappern der Lokale und das Auswählen von Speis und Trank sind nur wenige der nervenaufreibenden Aufgaben im Vornherein. Ist alles ready, sind die Erwartungen meist hoch. Umso schlimmer, wenn dann wegen der Corona-Krise alles ins Wasser fällt.

Es macht sich Ernüchterung breit

«Es ist eine Katastrophe», sagt Jacqueline Bolliger, Gastgeberin des beliebten Hochzeitlokals Schloss Seeburg in Kreuzlingen. «Für Paare in der Familienplanung kann eine Absage oder eine Verschiebung der Hochzeit eine grosse Belastung sein. Bisher waren die meisten zwar sehr verständnisvoll und flexibel. Weil aber immer noch kein Ansatz einer Lösung in Sicht ist, macht sich grosse Ernüchterung breit.»

«Müssen auch auf uns schauen»

Jacqueline Bolliger und ihr Mann haben im Schloss Seeburg nichts unversucht gelassen, um Lösungen zu bieten und Hochzeiten zu verschieben. «Wir wollen, dass der finanzielle Schaden für die Paare möglichst klein bleibt. Da wir aber für das Schloss keine Mietreduktion bekommen und auch nicht wissen, wie es weiter geht, müssen wir nun auch auf uns selbst schauen.» Was das genau bedeutet, werde man noch diese Woche entscheiden.

Alternativ-Termine im Herbst

Lösungen erhofft man sich auch im Schloss Wartegg in Rorschacherberg. «Wir spüren die grosse Unsicherheiten bei den Brautpaaren extrem», sagt Gastgeberin Imelda Senn. «Es ist schwierig, ihnen Sicherheit zu geben, da wir ja selbst keine haben. Trotzdem versuchen wir, mit den Paaren in Kontakt zu bleiben.» Zurzeit handhabe man die Situation so, dass die Paare einen Alternativ-Termin im Herbst oder im Jahr 2021 bekommen. Der alte Termin bleibe zusätzlich bestehen.

Was jetzt zu tun ist

Du hast selbst eine Hochzeit geplant? Hochzeitsplanerin Simona Glarner erklärt gegenüber PilatusToday, was in einer solchen Situation zu tun ist.